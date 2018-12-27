РИАМО – 27 дек. Банк России опубликовал данные о международных валютных резервах страны, сообщает в четверг Газета.ru.

«Международные резервы России за неделю выросли на 1,1 миллиарда долларов и на 21 декабря составили 466 миллиардов долларов против 464,9 миллиардов на 14 декабря», – подчеркивается на сайте Банка России.

Кроме того, объем международных резервов за неделю вырос на 1,1 миллиарда или на 0,2%, в результате положительной рыночной переоценки и на 21 декабря составил 466 миллиардов долларов.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов.

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года – 598 миллиардов долларов.