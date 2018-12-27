РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 дек. Научно-методический семинар об особенностях православной педагогики состоится 16 январе в школе №17 микрорайона Салтыковка Балашихи, сообщается на странице организатора семинара Ольги Труниной в социальной сети Facebook.

Мероприятие направлено на повышение компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

«16 января 2019 года в школе №17 состоится научно-практический семинар «Основы христианской антропологии и христианские нравственные ценности в работе преподавателя дисциплин духовно-нравственного цикла». На него приглашены лекторы из православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вы узнаете много интересного о том, как христиане понимают устройство человека и в чем заключаются особенности православной педагогики», – говорится в сообщении.

К участию приглашают заместителей руководителей по воспитательной работе, учителей истории, обществознания, литературы, основ религиозных культур и светской этики, основ духовно-нравственной культуры народов России, воспитателей дошкольных учреждений, духовенство Балашихинского благочиния и всех желающих.

Для участия в семинаре необходимо до 29 декабря пройти предварительную регистрацию на портале pravolimp.ru, а затем подать заявку на семинар, пройдя по ссылке, которая придет на электронную почту.

Участникам мероприятия выдадут сертификаты.