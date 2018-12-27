РИАМО - 27 дек. Ежегодный фестиваль «Арт-битва снеговиков» пройдет на Воробьевых горах в столице в феврале 2019 года, до 8 февраля можно зарегистрировать свою команду на конкурс, сообщается на сайте ГБПОУ «Воробьевы горы».

«Московский Дворец пионеров приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в традиционном фестивале лепки авторских снежных фигур – «Арт-битва снеговиков 2019», – говорится в сообщении.

Также все желающие смогут принять участие в конкурсе творческих поделок «Снеговичок 2019». Церемония награждения победителей фестиваля состоится в день проведения конкурса лепки снежных скульптур.

Чтобы принять участие в состязании, необходимо до 8 февраля 2019 года включительно зарегистрировать свою команду на сайте. Начало мероприятия в 12:00.