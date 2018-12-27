РИАМО - 27 дек. В полиции опровергли информацию о ножевом ранении мужчины на Ломоносовском проспекте в Москве, по данному адресу между водителем и пешеходом произошел конфликт, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Информацию об ударе ножом опровергаем. На Ломоносовском проспекте между водителем и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого водитель ударил рукой пешехода и скрылся. Сейчас его ищет полиция», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в ходе драки на Ломоносовском проспекте один из участников ссоры получил ножевое ранение.