РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске депутаты округа передали полномочия по вопросам благоустройства комитету по дорожному хозяйству и транспорту, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
В четверг в администрации Подольска состоялось 56-е заседание совета депутатов округа. Всего на повестке дня было 13 вопросов. В заседании принял участие глава Подольска Николай Пестов.
«В связи с возникшей необходимостью перераспределения между органами администрации округа полномочий по вопросу благоустройства возникла необходимость внесения изменений в структуру. Так, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству теперь будет переименован в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, а комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет переименован в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.
По его словам, в положение комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту добавляются полномочия по вопросам благоустройства.
Депутаты поддержали данные изменения, а также приняли новые правила благоустройства территории, которые устанавливают единые требования благоустройства для формирования единого облика, создания, содержания и развития объектов благоустройства и обеспечения доступности общественных территорий для маломобильных граждан. Данные правила состоят из пяти глав и более 30 статей.
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