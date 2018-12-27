РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске депутаты округа передали полномочия по вопросам благоустройства комитету по дорожному хозяйству и транспорту, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации Подольска состоялось 56-е заседание совета депутатов округа. Всего на повестке дня было 13 вопросов. В заседании принял участие глава Подольска Николай Пестов.

«В связи с возникшей необходимостью перераспределения между органами администрации округа полномочий по вопросу благоустройства возникла необходимость внесения изменений в структуру. Так, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству теперь будет переименован в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, а комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет переименован в комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

По его словам, в положение комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту добавляются полномочия по вопросам благоустройства.

Депутаты поддержали данные изменения, а также приняли новые правила благоустройства территории, которые устанавливают единые требования благоустройства для формирования единого облика, создания, содержания и развития объектов благоустройства и обеспечения доступности общественных территорий для маломобильных граждан. Данные правила состоят из пяти глав и более 30 статей.