РИАМО - 27 дек. Следователи столичного главка МВД предъявили обвинение в мошенничестве учредителю и генеральному директору коммерческой организации, который заключал с гражданами договоры о вступлении в жилищно-строительный кооператив и уплате паевых взносов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В 2017 году соучастники от имени указанной организации, якобы являющейся заказчиком реконструкции многоквартирного жилого дома в 1-м Войковском проезде, заключали с гражданами договоры о вступлении в ЖСК и уплате паевых взносов.

«На их основании компания обязывалась передать в собственность покупателям жилые помещения после надстройки шести этажей данного дома. В действительности же организация не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния», – заключается в материале.