РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг вручил федерациям чирлидинга, самбо и борьбы спортивную форму, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошло подведение спортивных итогов года и награждение выдающихся спортсменов.

«В этом году (2018 году – ред.) в Люберцах прошло очень много спортивных федераций. У нас много планов на следующий год. Например, Кореневский карьер отдадим спорткомитету, чтобы они развивали спорт. Впереди у нас Новый год, я вас поздравляю – и с подведением итогов, и с праздником», – сказал Ружицкий.

Он также вручил грамоты и спортивную форму городским федерациям чирлидинга, самбо и борьбы.

Также на мероприятии наградили выдающихся спортсменов, руководителей спортивных федераций и спортивных объектов округа.