РИАМО - 27 дек. Надземный пешеходный переход на юго-западе Москвы будет продлен в рамках планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Крымская», он свяжет одноименную станцию МЦК и ТЦ «Рио», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 декабря 2018 года согласилась с подготовкой проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Крымская» (ЮЗАО) с продлением пешеходного перехода», – отмечается в сообщении.

По словам исполняющего обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, надземный пешеходный переход свяжет станцию МЦК «Крымская» и торгово-развлекательный центр «Рио».

Общая площадь пешеходного перехода составит почти 790 квадратных метров, высота сооружения – до 13,7 метра.

Проект планировки территории будет подготовлен за счет инвестора – ОАО «Автокомбинат-23».