РИАМО - 27 дек. Столичным водителям, которые не хотят терять время в предновогодних пробках, следует еще пару дней пользоваться метро вместо личных автомобилей, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Вечерний час пик только начинается, а в пределах Садового и около ТЦ уже все. Уже приехало. Если вы не хотите потерять несколько часов, вспоминая нас недобрым словом, еще пару дней лучше выбирать метро. На личных авто - после 21:00», - говорится в сообщении.

В настоящее время «Яндекс» оценивает ситуацию на столичных дорогах в восемь баллов из десяти. Это значит, что город стоит в многокилометровых пробках.

Также ЦОДД рекомендует в четверг вечером для поездок по городу пользоваться подземкой – там готовы к приему дополнительных пассажиров. Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время – после 21 часа.