РИАМО - 27 дек. Участники зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» подарили Новый год детям – пациентам Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, в творческих мастер-классах и веселом утреннике приняли участие около 90 человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В новогодних мероприятиях от фестиваля «Путешествие в Рождество» поучаствовали наши маленькие пациенты от трех до 12 лет и их родители. Дети старательно готовились к празднику, ждали его, как чуда. Елки особенно важны для тех ребят, которые вынуждены проводить Новый год в больнице. Положительные эмоции обязательно помогут им поскорее поправиться!» – сказал заместитель главного врача Иван Афуков.

Сотрудники сети магазинов «Леруа Мерлен» установили в больнице нарядную новогоднюю елку и провели творческие занятия для 30 ребят и их родителей. Участники смогли своими руками смастерить и раскрасить елочные игрушки. Их можно было забрать себе на память или тут же повесить на праздничное дерево, в украшении которого поучаствовали все дети и ведущие.

Телеканал «МИР» устроил в больнице детям настоящий телевизионный утренник и нарядил большую елку во внутреннем дворе. Сотрудники телеканала провели для детей телевикторину, рассказали об особенностях профессии журналиста.

Кроме того, в рамках праздника активисты студенческого научного кружка по детской хирургии показали спектакль «Летучий корабль». Конечно же, все участники елки получили подарки. В мероприятии приняло участие около 60 детей и их родителей.

Поздравить их пришли и настоящие Дед Мороз со Снегурочкой – они прибыли с фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит сейчас по всему городу, даря радость и праздничное настроение москвичам и туристам. Теперь его гостями стали и маленькие пациенты Филатовской больницы: они водили хороводы, пели и танцевали вместе со Снегурочкой точно так же, как это делают дети на площадках фестиваля.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.