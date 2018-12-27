РИАМО - 27 дек. По решению суда нарушители в Домодедове компенсируют ущерб от незаконной свалки объемом свыше 2,2 тысячи кубометров, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии к ООО «Домин-Чистый город», которое занимается сбором и транспортировкой отходов в городском округе Домодедово. В исковом заявлении ведомство настаивало на возмещении ущерба, причиненного незаконной свалкой, которую ООО организовало в микрорайоне Барыбино.

«В ходе административного расследования установлено, что навалы строительного и коммунального мусора в нарушение правил обращения с отходами были размещены на открытом грунте. Общая площадь свалки составила более 1,3 тысячи квадратных метров, объем размещенных отходов превысил 2,2 тысячи кубометров», – отмечается в сообщении.

Лабораторный анализ образцов почвы, взятой на месте свалки, выявил превышение ПДК кадмия, меди, бензапирена и соединений азота. Рассчитанный ущерб составил свыше 890 тысяч рублей. Эта сумма была предъявлена нарушителям к возмещению вместе с административным штрафом в размере 150 тысяч рублей, добавляется в сообщении.

Поскольку в установленный законом срок ущерб не был возмещен добровольно, Минэкологии обратилось в суд. Теперь обществу придется возместить ущерб почвам. Ведомство также понудит нарушителей ликвидировать незаконную свалку.