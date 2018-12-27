РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. В четверг глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила активистам благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьева за активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании по выборам губернатора региона, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске.

«Два благодарственных письма от губернатора Московской области пришли в адрес наших коллег, которые принимали активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании по выборам губернатора Московской области», – сказала Хаймурзина.

Благодарственные письма получили председатель Московского областного отделения межрегиональной общественной организации «Благотворительное общество инвалидов имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» Наталья Шмидт и заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Красногорска Марина Захарова.