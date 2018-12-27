РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Медучреждения Подольска будут проводить амбулаторный прием 31 декабря, а также 3, 4 и 6 января 2019 года до 14:00, в другие праздничные дни больницы работать не будут, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Информация о работе государственных учреждений здравоохранения городского округа Подольск в период новогодних каникул предоставлена отделом экологии и охраны здоровья граждан администрации муниципалитета. Так, 31 декабря 2018 года, а также 3, 4 и 6 января 2019 года в медучреждениях округа будет осуществляться амбулаторный прием с 8:00 до 14:00, вызовы на дом будут приниматься с 8:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Первое, 2, 5, 7 и 8 января 2019 года – праздничные выходные дни.