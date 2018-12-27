РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга политиков по итогам 2018 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия»..

«Медиалогия» составила топ политиков за январь-декабрь 2018 года на основе данных в российских СМИ.

Первое место в рейтинге занял президент России Владимир Путин, второе – премьер-министр Дмитрий Медведев. Третьим стал мэр Москвы Сергей Собянин, четвертым – глава МИДа Сергей Лавров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев занял пятую строчку.

Рейтинг построен по заметности персон. Они ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному человеку. Заметность сообщения - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 48,2 тысячи источников: российских телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени.