РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. В подмосковном Красногорске службу помощи при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) подключили к системе-112, соответствующий сертификат глава горокруга Эльмира Хаймурзина вручила руководителю службы Татьяне Ласточкиной, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Совещание по работе службы помощи при ДТП провели в четверг в подмосковном Красногорске. Помимо Хаймурзиной, в совещании принял участие начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Сегодня (27 декабря – ред.) в Красногорске Госавтоинспекция совместно со службой-112 и союзом безопасности дорожного движения официально запустили проект, который позволяет водителям оформить ДТП без пострадавших без участия сотрудников Госавтоинспекции. Руководителю службы помощи при ДТП Татьяне Ласточкиной вручили ключ доступа в систему-112», – сообщил Кузнецов.

Служба помощи при ДТП создана на базе региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области» при поддержке Госавтоинспекции Московской области, Красногорского ОГИБДД и администрации Красногорска. Ее цель – бесплатная консультация участников ДТП и помощь в оформлении аварии по европротоколу.

В тестовом режиме служба помощи работает с сентября 2018 года. На сегодняшний день с ее помощью водители оформили по европротоколу более 1,4 тысячи ДТП.

Без привлечения сотрудников ГИБДД водители могут оформить ДТП между двумя транспортными средствами, в которых не пострадали люди и не нанесен ущерб иному имуществу, кроме автомобилей участников.

«Этот опыт со временем будет проектироваться на всю Московскую область. Эксперимент продолжается с сентября 2018 года. В его рамках по европротоколу оформили более 1 тысячи ДТП. Отзывы от жителей исключительно положительные», – отметил Кузнецов.