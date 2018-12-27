РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В подмосковных Люберцах в 2018 году провели свыше 2,5 тысяч спортивных мероприятий, в них приняли участие 243 тысячи человек, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» состоялось подведение спортивных итогов года.

«В этом году (2018 году – ред.) в городском округе Люберцы было проведено 2530 спортивных мероприятий по всем направлениям с общим охватом – 243 тысячи человек. Было подписано два меморандума о взаимном сотрудничестве нашего округа с Всероссийской федерацией по гребле на байдарках и каноэ и Федерацией регби Московской области», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе реализовали три проекта ГТО – «Моя семья в ГТО», «Кубок ГТО» и «В школу с ГТО», нормативы выполнили 44 тысячи человек.

«Я благодарен председателю спорткомитета администрации Люберец Владимиру Суркову. Спорт в Люберцах сейчас получил второе дыхание. В этом году (2018 году – ред.) на территории округа даже появились два новых спортивных направления – кабельный вейкбординг и фигурное катание», – подчеркнул глава.