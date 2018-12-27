РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В микрорайоне Климовск Подольска 29 декабря торжественно откроют каток на улице Школьной, принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 29 декабря в 12:00 состоится торжественное открытие катка на улице Школьной, дом 50. Солдатская каша, чай и оркестр подарят горожанам отличное настроение и заряд бодрости на весь день», – говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие, с собой рекомендуется брать коньки.