РИАМО - 27 дек. Загруженность дорог в столице в четверг уже достигла восьми баллов из десяти возможных, в центре столицы движение особенно затруднено, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В центре города сильно загружены Софийская, Раушская, Москворецкая и Садовническая набережные, улицы Пятницкая, Варварка, Моховая, Большая Никитская, Новый Арбат, Яузский бульвар и другие.

Практически стоит Садовое кольцо. На ТТК и МКАД зафиксированы затруднения движения транспорта в обе стороны.

Сильно загружен Нахимовский проспект, Профсоюзная улица, проспект Вернадского, улица Стромынка, проспект Ветеранов, Большая Филевская улица и другие дороги города.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», к 19:00 уровень загруженности поднимется до девяти баллов, а к 20:00 опуститься до семи баллов. В 21:00 прогнозируют шесть баллов, а в 22:00 - четыре.

Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения на личных автомобилях. Большое количество людей приехало в Москву за подарками, проходит много праздничных мероприятий – концерты, елки. Уже сейчас движение осложнено, трудно проехать в центре, а также вблизи крупных торговых центров.

Столичным автолюбителям рекомендовали в вечерний час пик пересесть с машины на метро, а на автомобиле лучше всего выезжать на дороги после 21:00.