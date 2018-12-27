РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Депутаты Подольска внесли изменения в документ о формировании бюджета горокруга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, по их единогласному решению расходную часть бюджета уменьшат более чем на 4 миллиона рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации Подольска состоялось 56-е заседание совета депутатов горокруга. Всего на повестке дня было 13 вопросов, один из которых касался внесений изменений и дополнений в решение совета «О бюджете городского округа Подольск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В заседании принял участие глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Доход бюджета городского округа Подольск предлагается уменьшить более чем на 4 миллиона рублей. Расходы бюджета городского округа Подольск на 2018 год предлагается уменьшить на 4,2 миллиона рублей, в том числе за счет уменьшения безвозмездных поступлений из бюджета Московской области», – сказал первый замглавы администрации городского округа Эдуард Щепетев.

Предлагаемые изменения в решении совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» обусловлены изменением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области.

Щепетев добавил, что с учетом предлагаемых изменений размер дефицита бюджета округа не изменится и составит 567,6 миллионов рублей.

Депутаты поддержали данное решение единогласно.