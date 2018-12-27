РИАМО - 27 дек. Власти столицы планируют выставить на торги три свободных земельных участка на юге и западе города, они предназначены по строительство промышленных объектов и гостиницы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась с выставлением на торги трех земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения.

«Так, объекты промышленного назначения планируют построить на юге Москвы. Один из них площадью 32,7 тысячи квадратных метров разместится по адресу: улица Дорожная, владение 3, корпус 15. Второй, площадью 18,9 тысячи квадратных метров, могут построить на улице Дорожная, владение 3А. Площади земельных участков составляют 2,4 гектара и 1,18 гектара соответственно», – отмечается в сообщении.

Гостиницу площадью около 5,1 тысячи квадратных метров планируют построить на земельном участке (0,98 гектара) по адресу: улица Карьерная, земельный участок 1 (ЗАО).

«В настоящее время все участки свободны от застройки», – подчеркивается в материале.