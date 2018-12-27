РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В Подольске один из родителей в малоимущей семье сможет получить льготу, освобождающую от налога на имущество, данное решение приняли депутаты округа в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации Подольска состоялось 56-е заседание совета депутатов округа. Всего на повестке дня было 13 вопросов, один из которых касался внесения изменений в решение совета «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории округа». В заседании принял участие и глава Подольска Николай Пестов.

«Проект решения был разработан по исполнению поручения губернатора Московской области и освобождает от налога на имущество одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более детей. Средний доход такой семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе», – сказал первый замглавы администрации округа Эдуард Щепетев.

Он добавил, что данное изменение направлено на улучшение положения налогоплательщиков. В настоящее время на территории округа действуют налоговые льготы на имущество физических лиц, однако дополнительные льготы муниципальными правовыми актами не устанавливались.

Депутаты поддержали данное решение единогласно.

Также в ходе заседания депутаты округа рассмотрели проект о приостановке действий решения совета «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», утвердили план работ на I полугодие 2019 года и многое другое.