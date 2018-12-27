РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг на совещании вручил коллективу администрации почетную грамоту от министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Вручаю почетную грамоту коллективу администрации муниципального образования за добросовестный и плодотворный труд в системе дорожно-транспортного комплекса и по итогам работы в 2018 года», – сказал Ружицкий.

Он поздравил управление дорожного хозяйства с успешной работой и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах.