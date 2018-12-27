РИАМО - 27 дек. ГУП «Мосгортранс» предоставит в полицию записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в автобусах, чтобы помочь установить обстоятельства инцидента, в ходе которого травмы получила пожилая москвичка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы предприятия.

«По предварительным данным, утром 26 декабря к водителю автобуса маршрута №157 на остановке на улице Беловежская подошла неизвестная женщина и попросила оказать помощь пожилой гражданке с телесными повреждениями, которая сидела на скамейке. Водитель оперативно вызвал на место медиков и полицию. Что именно стало причиной получения женщиной травм к настоящему моменту не известно», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

«Они изучат записи с городских камер и камер наблюдения в автобусах», – пояснил сотрудник пресс-службы предприятия.