РИАМО - 27 дек. Московская областная дума назвала ключевые законы и проекты законов, которые были приняты депутатами в декабре, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Принят бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы. Доходы регионального бюджета составят в 2019 году 536,6 миллиарда рублей. Расходы подмосковного бюджета в 2019 году составят более 587 миллиардов рублей. Мособлдума установила ежемесячную денежную выплату для жителей Подмосковья, ухаживающих за инвалидами. Подмосковье стало первым регионом, где введена подобная мера социальной поддержки», – говорится в сообщении.

Также муниципалитеты обязали предоставлять бесплатный транспорт для учащихся в том случае, если не может быть обеспечена территориальная доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся.

Кроме того, городской округ Серпухов объединен с поселениями Серпуховского района, Солнечногорский район преобразован в городской округ, а Щелковский район преобразован в городской округ.

Введена ответственность за самовольное изменение фасадов зданий. В случая нарушения поправками предусмотрено вынесение предупреждения или штрафа: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

«На реализацию наказов избирателей в 2019 году выделено 695 миллионов рублей. Всего запланировано 1491 мероприятие», – уточняется в материале.