РИАМО - 27 дек. Московское областное УФАС включила сведения, представленные филиалом академии управления МВД России «Болшево» в отношении ООО «ТСК СКСГРУПП 777», в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по текущему ремонту кровли для нужд филиала академии. В связи с нарушением ООО «ТСК СКСГРУПП 777» условий исполнения контракта, ведомство расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТСК СКСГРУПП 777» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.