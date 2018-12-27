РИАМО – 27 дек. Для строительства скейт-парков в Московской области в следующем году будут выделены дополнительные денежные средства в размере 66,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.
Для развития и продвижения спорта в Подмосковье в бюджете на 2019 год выделены средства на строительство скейт-парков в муниципалитетах региона.
«Выделенные средства пойдут на подготовку необходимой документации и установку непосредственно скейт-площадок», – сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.
На эти цели из бюджета выделяется 66,5 миллионов рублей, дополнил он.
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