РИАМО – 27 дек. Женщину, которая оставила в подъезде жилого дома в Щелкове своего малолетнего сына, ограничили в родительских правах, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В октябре в подъезде дома в Щелкове жильцы нашли полуторагодовалого мальчика и сообщили об этом в правоохранительные органы. Матерью, бросившей своего ребенка, оказалась 40-летняя гражданка Украины Татьяна Гринишак. 25 декабря женщине присудили 40 тысяч рублей штрафа за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление сына в опасности. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова посчитала наказание слишком слабым.

«По распоряжению органов опеки и попечительства от 22 октября 2018 года Татьяна Гринишак ограничена в родительских правах в отношении своего 2-летнего сына Сережи», – сказала собеседник агентства.

В настоящее время мальчик находится в замещающей семье, добавила она.

«По поручению Следственного комитета Российской Федерации органами опеки и системы профилактики в отношении ребенка приняты меры обеспечительного характера до рассмотрения судом иска о лишении Гринишак родительских прав», – заключила Врадий.