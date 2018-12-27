РИАМО – 27 дек. Жители и гости Москвы еще могут успеть отправить письмо Деду Морозу, осуществить это возможно в центральном отделении «Почты России» на Мясницкой улице, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 2018 году «Почта России» доставила в резиденцию Деда Мороза уже более 200 тысяч писем и открыток. Отправить письма можно вплоть до 31 декабря.

«В 2018 году перед новогодними праздниками в разных регионах России в рамках акции «Почта Деда Мороза» было установлено более 300 таких ящиков. Один из них – в главном почтовом отделении Москвы на улице Мясницкой, 26. В течение декабря дети и взрослые уже опустили в него более 15 тысяч писем», – отмечается в сообщении.

Также среди наиболее активных регионов – Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

«Отправить письмо Деду Морозу можно даже из другой страны. Этой возможностью уже воспользовались более 10 тысяч иностранных граждан», – добавляется в материале.