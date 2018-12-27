РИАМО – 27 дек. Свыше 35 тысяч тонн овощей, мяса и бакалеи будут предоставлены учреждениям социальной защиты Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Поставщиков качественных продуктов питания для 84 учреждений столичного департамента труда и соцзащиты населения на два следующих года определят 20 конкурсов с ограниченным участием.

«Победители конкурсов обеспечат продуктами питания в объеме 35 тысяч тонн резидентов учреждений соцзащиты. В списке продуктов: мясная продукция, рыбная продукция, овощи, фрукты, молочная продукция, бакалея и кондитерские изделия», – отмечается в сообщении.

Ранее условия участия и исполнения контрактов обсудили на публичном представлении закупок представители заказчика, предприниматели, эксперты рынка и журналисты. Встреча прошла в Московской торгово-промышленной палате. Организатор закупок выступила ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы».

По мнению заместителя директора ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы» Олеси Суходольской, высокому качеству поставляемых продуктов питания способствуют долгосрочные контракты.

«С одной стороны долгосрочный контракт гарантирует поставщику прописанную в договоре сумму денежных средств, при условии выполнения взятых на себя обязательств. С другой стороны, заказчик наверняка получает добросовестного поставщика, потому что победа последнего говорит о его экономической стабильности», – пояснила Суходольская.

Она дополнила, что, выполняя крупный контракт, поставщик может укрепить деловую репутацию, или наоборот.

«К недобросовестным поставщикам применяются очень серьезные штрафы», – подчеркнула Суходольская.

Она обратила внимание, что исполнение контракта в срок и без претензий обеспечивает коммерческой организации высокий коэффициент показателя деловой репутации, которая учитывается при оценке заявок на участие в будущих конкурсах с ограниченным участием.

Большая часть резидентов учреждений соцзащиты Москвы проживают в них на постоянной основе, поэтому разнообразию ассортимента продуктов питания уделяется особенное внимание, добавила Суходольская.

«Около 20 тысяч человек ежедневно получают социальные услуги в учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Среди них – малыши из центров содействия семейному воспитанию, резиденты пансионатов ветеранов труда, воспитанники социально-реабилитационный центров. Всего 84 учреждения, в которых большая часть людей проживает на постоянной основе, поэтому широкой линейке ассортимента товаров уделяется особенное внимание», – резюмировала она.