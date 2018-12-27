РИАМО - 27 дек. В праздничные дни москвичи смогут обращаться за медицинской и психологической помощью в центры соцобслуживания и поликлиники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В центры социального обслуживания москвичи смогут обратиться 30 декабря, с 3 по 6, а также 8 января. Прием ведется с 09:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни представители старшего поколения могут присоединиться к проекту «Московское долголетие» и выбрать для себя хобби по душе.

«За помощью также будет удобно обратиться членам многодетных или малообеспеченных семей, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим», – подчеркивается в материале.

Нерабочими для центров соцобеспечения, поддержки семьи и детства, а также центров социальной помощи семье и детям станут 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

В новогодние каникулы столичные поликлиники также перейдут на особый график. 30 декабря и с 1 по 8 января взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 16:00.

«По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому. А 31 декабря поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. Вызовы врачей на дом с 30 декабря по 8 января будут принимать до 15:30», – подчеркивается на сайте.

Травматологические пункты при поликлиниках будут работать согласно утвержденному графику – в часы работы поликлиник или круглосуточно.

«Посетить женскую консультацию 30 декабря можно с 09:00 до 16:00, а 31 декабря – до 15:00. С 1 по 8 января прием будет вестись с 09:00 до 15:00 на базе одной из женских консультаций каждого округа», – добавляется в сообщении.

Молочно-раздаточные пункты в праздники открыты с 06:30 до 12:00. В детских поликлиниках в праздники работает служба вызова врача. Врач приедет с 09:00 до 15:00, а вызовы будут принимать до 14:30. Травмпункты детских городских поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00.

Получить медикаменты в аптечном пункте при поликлинике 31 декабря можно с 09:00 до 18:00. В остальные дни каникул – до 16:00. При этом 4 января аптеки, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций.

Все дежурные аптеки в праздничные дни будут работать круглосуточно.