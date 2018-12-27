РИАМО - 27 дек. Перспективы развития Ивантеевского лесного селекционного опытно-показательного питомника обсудили в четверг на заседание Общественного лесного совета Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Ивантеевский лесопитомник был основан 85 лет назад с целью выведения новых сортов деревьев и кустарников для укрепления берегов канала Москва-Волга. В 70-80-е годы на нем работали более 250 сотрудников, которые обеспечивали посадочным материалом практически всю страну. В 2015 году, когда предприятие было передано из федеральной собственности в областную, оно находилось на грани банкротства, количество сотрудников сократилось до 35 человек, а задолженность предприятия составляла свыше 115 миллионов рублей.

«Правительство Московской области и руководство Ивантеевского лесопитомника постепенно выводят предприятие из кризиса – разблокирован расчетный счет предприятия, операционная деятельность выведена на положительную динамику. Предприятие перестало быть убыточным. В следующем году будет погашена оставшаяся небольшая задолженность», – отметил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

На совете также обсудили вопросы восстановления деятельности лесопитомника, использования потенциала предприятия и сохранения накопленного опыта, чтобы лесопитомник мог не только обеспечивать свою деятельность, но и получать доход.

Зампред правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин отметил, что тема развития лесопитомника выходит за рамки одного ведомства, и дал поручение областным министерствам имущественных отношений, экологии и природопользования и комитету лесного хозяйства проработать варианты развития территории и подготовить соответствующий проект.

Кроме того, предложено вынести вопрос развития лесопитомника на обсуждение с жителями области.