РИАМО - 27 дек. На площадках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице гостям предложат угощение из хитов советской праздничной кухни, в частности, оливье, спинку карася, круассаны с лососем и необычные бутерброды с жареной корюшкой или риетом из дикого кабана, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московский сезоны».

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» с 31 декабря по 2 января Тверская улица превратится в праздничное пешеходное пространство. А так как главная тема центральных площадок – «Новый год моего детства» – то оформление, культурную и гастрономическую программы посвятят истории и традициям празднования Нового года в разные десятилетия: с 1950-х годов и до наших дней.

«Развернутся четыре большие тематические площадки, каждая из которых будет посвящена отдельному историческому периоду. На площадках будут работать восемь московских ресторанов, которые предложат гостям и хиты советской праздничной кухни (в том числе, в оригинальной авторской интерпретации поваров), и гастрономические новинки», – говорится в сообщении.

В пространстве между Козицким и Вознесенским переулками будет площадка «Новый год в стиле 50-60-х». На ней ресторан «Чайковский» порадует ностальгирующих едоков правильными котлетами по-киевски с соусом тар-тар, супом «студенческий», куриными купатами по-домашнему с горчичной заправкой, а также бутербродами с жареной докторской колбасой и даже омлетом с разнообразными начинками (его подадут на песочном тесте).

«Новый год в стиле 70-80-х» ожидает гостей фестиваля на площадке от Вознесенского до Газетного переулка. Все желающие смогут попробовать кукурузу от ресторана «Куршевель». Тем, кто захочет съесть что-то более существенное, советуем попробовать настоящий узбекский плов, спинку карася, приготовленную на гриле, рождественскую перепелку под брусничным соусом, свинину с маринованной капустой. Сладкоежек порадует «хворост по-новогоднему», пирожные «птичье молоко», трубочки со сгущенкой и эклеры.

«Сытно поесть на этой площадке можно и в кафе «Рестамама». На закуску там можно попробовать тарталетки «оливье с цыпленком», волованы с камчатским крабом, или, к примеру, грибной жульен. А на второе - выбираем между рождественским окороком на деревенском хлебе или томленым боком теленка на гриле с бородинским хлебом, хреном и горчицей», – уточняется в материале.

«Новый год в стиле 90-2000-х порадует всех, кто хочет перекусить «на скорую руку» домашним куриным бульоном с зеленью, рагу из говядины с печеным картофелем, травами и овощами, скумбрией копченой с фирменной лимонной заправкой, рубленой свиной корейкой с зеленым маслом или ломтиками курицы в мандариновом соусе.

«В ресторане «Абрамовъ» гостям предложат блюда, приготовленные на гриле – овощи, свиные ребрышки, румяную курочку. Кроме того, здесь можно будет отведать необычные бутерброды: «Ленинград» (закрытый горячий бутерброд с жареной корюшкой и картофелем) и «Москва» (закрытый горячий бутерброд с риетом из дикого кабана и свежими овощами). На десерт советуем яркое желе «Родина» (трехслойное желе в цветах российского флага)», – добавляется в сообщении.

На площадке «Новый год в современных ритмах» (улицы Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд) ресторан «Спецбуфет» приготовит кулинарную классику – бефстроганов в сливочном соусе с луком и черносливом, запеченное куриное филе в кабачковой лодочке под провансалем, томленые свиные ребра «Топака» или вполне современные блюда – говяжьи биточки с карамелизированной свеклой в хлебной тарелке. Салат оливье гостям предложат в удобном стритфуд-формате (в рожках). А еще здесь сладкоежкам предложат отведать новейший гастрономический символ столицы – торт «Москва».

«В ресторане «Булошная» подадут колбаски или куриную брушетту на гриле, а также картофель по-деревенски и круассаны (с лососем и с ветчиной и сыром). А на сладкое - капкейки, кейкпопс и канеле», – отмечается в материале.

Помимо ресторанов на Тверской будут работать 16 стритфуд-точек, где можно будет перекусить хот-догами, чебуреками с мясом или сыром, блинчиками с сытной или сладкой начинкой, а также согреться чаем, кофе и горячим шоколадом и купить с собой или в подарок шоколадные наборы, леденцы и конфеты «Москва».