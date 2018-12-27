РИАМО - 27 дек. Центр бюджетного строительства будет сопровождать проектирование трех знаковых объектов здравоохранения: онкологического диспансера и многопрофильной клиники в Балашихе и детской больницы в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В 2019 году в Московской области будет продолжена реализация региональных госпрограмм по строительству социальной инфраструктуры. Особое внимание региональным правительством уделяется возведению современных медицинских учреждений.

«В следующем году завершим проектно-изыскательские работы по трем знаковым объектам: Московский областной онкологический диспансер в Балашихе, детская многопрофильная больница в Красногорске, многопрофильная клиника ГБУ «Балашихинская центральная районная больница». Начиная от проектирования и вплоть до ввода в эксплуатацию указанные объекты будут сопровождаться Центром бюджетного строительства», – рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Лечебно-диагностический центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московский областной онкологический диспансер», рассчитанный на 500 посещений в смену и 530 коек, будет построен по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Карбышева, 6. Согласно госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья», ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Кроме того, на 2022 год намечен ввод многопрофильной клиники с консультативно-диагностическим центром на 500 посещений в смену и 1080 коек государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская центральная районная больница». Строительство ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в Красногорске мощностью 420 коек завершится в 2023 году.

По словам министра, также планируется завершить этап проектирования и выйти на площадку строительства больничного комплекса с поликлиникой на 450 посещений в смену и станцией скорой помощи в Хотькове Сергиево-Посадского района и другие объекты.

«Ситуацию со строительством социальных объектов мы очень четко контролируем. Активно информируем жителей о ходе завершения строительных работ. Большая программа будет реализована и в следующем периоде – в рамках госпрограммы в 2019 году мы должны ввести в эксплуатацию 21 объект, в том числе пять поликлинических учреждений, 15 ФАПов», – резюмировал Тагиев.

За последние годы в Подмосковье начали функционировать пять центров материнства и детства, комплексные поликлинические учреждения, множество объектов шаговой доступности.