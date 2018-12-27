РИАМО - 27 дек. В связи с предстоящими новогодними праздниками столичные филиалы центра госуслуг «Мои документы», органы ЗАГС, сервисные центры «Московский транспорт» изменят режим работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, 30 и 31 декабря все районные центры госуслуг будут работать по обычному графику, то есть до 20:00. В канун Нового года график работы изменится только у флагманских офисов (с 10:00 до 20:00). Дворец госуслуг на ВДНХ открыт с 10:00 до 22:00», – отмечается в сообщении.

Кроме того, 1 и 7 января станут выходными для «Моих документов».

«А для работы в остальные дни каникул в каждом округе определены дежурные центры. С 11:00 до 20:00 они будут выдавать документы о регистрации смерти. С 2 по 6, а также 8 января зарегистрировать рождение можно будет в центре госуслуг района Матушкино и во флагманском офисе ЦАО», – добавляется на сайте.

Органы ЗАГС и дворцы бракосочетания также изменят свой график.

«Пожениться 31 декабря смогут 50 пар. Церемонии пройдут в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля», – уточняется в материале.

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«Для молодоженов будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания №3 в Текстильщиках. Зарегистрировать брак в этот день решили 60 пар», – перечисляется в сообщении.

Помимо этого, 1, 6 и 7 января столичные органы ЗАГС не работают. В остальные дни дежурные отделы будут открыты с 09:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).

«Документы о рождении будут выдавать только три дня – 4, 5 и 8 января. Зарегистрировать смерть можно 2–5 и 8 января», – отмечается на сайте.

Сервисные центры «Московский транспорт» тоже объявили об изменении графика работы.

«Первого и 7 января получить разрешение Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на возврат задержанного автомобиля можно будет круглосуточно в отделениях на Южнопортовой улице (владение 37а) и в проезде Энтузиастов (владение 3)», – дополняется в сообщении.

Кроме того, 2–6 и 8 января разрешения можно будет получить еще в двух центрах «Московский транспорт» (улица 1905 года, дом 25 и Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1). Документы будут выдавать с 08:00 до 20:00.

«Приемная МАДИ на Каланчевской улице, в доме 49 с 30 декабря по 8 января работать не будет. Представителям компаний, которые занимаются каршерингом, следует обращаться в центр на Южнопортовой улице», – резюмируется в материале.