РИАМО - 27 дек. Мособлсуд начал рассматривать по существу дело о побеге из-под стражи участника «банды GTA» в августе 2017 года, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении участника «банды GTA» Хазратхона Додохонова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 313, пунктом «б» части 4 статьи 226, статьей 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудников правоохранительных органов, хищение огнестрельного оружия и побег из-под стражи)», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в четверг началось первое заседание по существу.

«Бандой GTA» СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Это название – отсылка к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA), где персонажи отличались особой жестокостью при совершении различных преступлений.

В банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух. Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях, где убивали жертв и забирали их имущество. Преступников задержали в ноябре 2014 года, при этом предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов был убит.

1 августа 2017 года подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Додохонов вступили в сговор на совершение совместного побега из-под стражи и напали в лифте на конвоировавших их сотрудников. Похитив служебное оружие конвоиров и совершив побег из-под стражи, подсудимые открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии. В ходе последовавшей перестрелки четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения.