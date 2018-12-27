РИАМО - 27 дек. Одной из важнейших задач Москвы на предстоящий год станет создание инновационного кластера, который объединит около 20 тысяч организаций с разными формами собственности, это образовательные учреждения, научно-исследовательские институты, высокотехнологичные предприятия, технопарки, IT-компании, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства столицы.

«Инновационное направление поддерживается в городе с особым вниманием. Ключевая задача в 2019 году – инновационный кластер. Президент подписал указ о его создании. В нем мы видим порядка 20 тысяч потенциальных участников. Это те, кто являются либо разработчиками, либо производителями инновационной продукции», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Глобальная цель проекта – создать базу для прорывного развития всей страны: укрепить кооперацию исследователей, разработчиков и производителей, выстроить между ними внутренние связи и логистические цепочки, сократить их издержки и повысить конкурентоспособность.

Для этих же целей ранее был запущен портал iMoscow – удобный навигатор по инновационной инфраструктуре Москвы. Он агрегирует информацию о технопарках, особой экономической зоне, коворкингах, научных центрах, органах по сертификации и испытательных лабораториях, детских технопарках, центрах молодежного инновационного творчества и высокотехнологичных компаниях.