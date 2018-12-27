РИАМО - 27 дек. В подмосковном Павловском Посаде нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по зимнему содержанию дорог и мостов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Торговый Дом Бирюза» на действия МБУ «Благоустройство» и МКУ «Центр муниципальных закупок» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог и мостов, расположенных на территории городского округа Павловский Посад в 2019 году.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Торговый Дом Бирюза» обоснованной», – отмечается в материале.

УФАС выдало МБУ «Благоустройство» и МКУ «Центр муниципальных закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.