РИАМО - 27 дек. За неделю через официальный сайт мэра Москвы подано свыше 50 онлайн заявок на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«С 20 декабря 2018 года через портал mos.ru было подано более 50 онлайн заявок на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Онлайн доступ открыт к услугам АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз»», – сказал глава столичного департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что по всем поданным заявкам информация от органов исполнительной власти была получена в полном объеме, что позволило сократить количество документов, предоставляемых столичными застройщиками для подключения к сетям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения.

Руководитель департамента напомнил, что благодаря межведомственному электронному взаимодействию получение необходимых документов идет без участия заявителя, что крайне удобно, быстро и прозрачно.

По словам Левкина, работа по снижению административного давления на строительный бизнес идет в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

«Новый сервис станет популярным среди застройщиков. В случае успешной апробации московской инициативы, данная практика будет распространена по всей России», – выразил уверенность глава департамента.