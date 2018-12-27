РИАМО – 27 дек. На юге Москвы выставили на торги земельный участок в 0,4 гектара по льготной ставке, в будущем здесь планируют возвести медицинский центр, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«Земельный участок площадью 0,4 гектара, расположенный в Южном административном округе столицы по адресу: Ореховый бульвар, владение 26, земельный участок 2, выставлен на городские торги. Победитель аукциона сможет построить на нем медицинский центр с суммарной поэтажной площадью объекта в габаритах наружных стен свыше 4 тысяч квадратных метров», – отмечается в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с победителем торгов будет заключен договор аренды на 2 года 8 месяцев.

«За это время инвестору необходимо реализовать все строительные работы по проекту строительства медицинского центра. Так как на участке будет построен объект социального назначения, начальный размер годовой аренды установлен в размере 1,5% от кадастровой стоимости и составляет 215 515,69 рубля»,– подчеркивается в материале.

Торги состоятся 28 февраля 2019 года.