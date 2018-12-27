РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 дек. Сотрудники МЧС городских округов Мытищи и Королев в четверг отметили свой профессиональный праздник, за год они спасли 217 человек, говорится в сообщении пресс-службы Мытищинского территориального управления «Мособлпожспаса».

Празднование прошло в четверг в Доме культуры «Яуза» в Мытищах.

«В 2018 году было спасено 217 человек. В течение года составы гарнизонов неоднократно участвовали в тушении сложных, крупных, неординарных пожаров. Работники гарнизонов работали плечом к плечу, слаженно, быстро», – сказал исполняющий обязанности начальника 18-го отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области Михаил Маркин.

Спасателей с профессиональным праздником также поздравили начальник управления по воспитательной работе и работе со СМИ «Мособлпожспаса» Галина Романова, начальник Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» Михаил Лобанов, замначальника управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации Мытищ Михаил Косенко, представитель королевской администрации Владимир Попов.

У Дома культуры для школьников организовали выставку пожарно-спасательной техники и полевую кухню.

День спасателя РФ установлен указом президента России в 1995 году. Российский корпус спасателей образовали 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР.