РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В подмосковной Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил Детскую музыкально-хоровую школу «Пионерия» имени Струве с 65-летием и вручил почетные грамоты и благодарственные письма семи ветеранам и педагогам коллектива учреждения, сообщил сотрудник пресс-службы депутата.

На торжественном концерте 26 декабря в Доме культуры «Саввино» Балашихи собралось более 400 учеников прославленной школы. Ефимов передал слова благодарности ветеранам и педагогам коллектива от председателя областного парламента Игоря Брынцалова и вручил региональные награды.

«Пионерию», которая зародилась как хор в семилетней школе поселка Вишняки, теперь знают во всем мире. Прежде всего, благодаря невероятному таланту ее основателя Георгия Струве и его команде профессиональных педагогов: хормейстеров, концертмейстеров, инструменталистов. За 65 лет существования школа воспитала более 10 тысяч учеников. Из них более 500 ребят стали профессиональными музыкантами», – сказал депутат.

Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма семи педагогам школы: Зинаиде Боярской, Ирине Слободчиковой, Татьяне Нежельской, Елене Грибановой, Тамаре Павловой, Анне Ананьевой, Ксении Селивановой.

Ефимов добавил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева уже в следующем году начнется проектирование пристройки к основному зданию «Пионерии», где будет располагаться концертный зал школы с современной акустикой и оборудованием на 500 мест.

«В 2019 году пройдут проектно-изыскательские работы, а в 2020-2021 – строительство здания. Всего из областного бюджета на эти цели будет выделено более 600 миллионов рублей», – пояснил Ефимов.

Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия» имени Струве организована в 1953 году Народным артистом России, академиком, композитором, дирижером Георгием Струве. В школе обучают хоровому и вокальному пению, игре на фортепиано, скрипке, флейте, домре, балалайке, гитаре, аккордеоне. В течение двадцати пяти лет «Пионерия» проводит ежегодный областной конкурс «Юные таланты Московии».