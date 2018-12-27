РИАМО - 27 дек. К проекту «Мосволонтер» уже присоединилось свыше 56 тысяч жителей столицы, также в городе работают поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» и волонтерская программа «Хранители Зарядья», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На мой взгляд, в наше время волонтерство вышло за рамки малых дел и стало частью «больших проектов». Реализуя эти проекты, город просто не может обойтись без волонтеров. Но и волонтеры нуждаются в городе, когда ищут возможность стать частью большой команды. Так родился «Мосволонтер». Более 56 тысяч москвичей зарегистрировались в базе данных этого проекта, чтобы часть своего времени посвящать общим делам», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что 5 тысяч москвичей-волонтеров сделали незабываемую атмосферу чемпионата мира по футболу. Лучшим волонтером ЧМ признали Розу Агишеву, которая начала свой волонтерский путь на Олимпиаде в Сочи и теперь участвует в десятках мероприятий.

«Более 10 лет в Москве действует поисково-спасательный отряд «СпасРезерв», единственное в России добровольческое спасательное формирование, работающее наравне с профессиональными отрядами. В составе отряда более 200 добровольцев», — отметил Собянин.

По словам мэра, только с 2015 по 2017 год отряд более 4 тысяч раз выезжал для оказания помощи жителям Москвы. Спасено более 600 человек. В 2018 году «СпасРезерв» стал лауреатом конкурса «Доброволец России».

«Волонтерская программа «Хранители Зарядья» действует в парке с первого дня после его открытия. За год парку помогли более 1 тысячи неравнодушных москвичей, которые помогают гостям сориентироваться в «Зарядье», рассказывают о правилах поведения и развлекают детишек, пока не подошла их очередь на аттракцион», — добавил мэр.

Он также рассказал, что почти 20 тысяч человек ежегодно принимают участие в серии добровольческих акций «Весенняя неделя добра». Волонтеры приводят в порядок захоронения ветеранов войны, отмывают памятники, проводят благотворительные акции. Накануне Дня Победы они вручили 5 тысяч поздравительных открыток ветеранам войны.

Собянин отметил, что завершающийся Год добровольца – еще один повод сказать волонтерам спасибо.