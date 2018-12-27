РИАМО - 27 дек. Оперативники обнаружили в Московской области подпольную лабораторию, где в сутки выпускалось около 25 тысяч таблеток МДМА (экстази), сообщается на сайте МВД РФ.
В частном доме в Московской области обнаружена подпольная нарколаборатория, где изъяты емкости с порошкообразным веществом весом около 30 килограммов, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для изготовления таблеток.
«По имеющимся данным, в лаборатории производилось в среднем 25 тысяч таблеток МДМА в сутки. С целью дальнейшего сбыта наркотики перевозились железнодорожным и воздушным транспортом в различные регионы России», – отмечается в материале.
Оперативники выявили организаторов торговли. Во время обысков в их квартирах нашли свыше 9 килограммов МДМА и метамфетамина, а также 1,5 килограмма гашиша и марихуаны.
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