РИАМО - 27 дек. Оперативники обнаружили в Московской области подпольную лабораторию, где в сутки выпускалось около 25 тысяч таблеток МДМА (экстази), сообщается на сайте МВД РФ.

В частном доме в Московской области обнаружена подпольная нарколаборатория, где изъяты емкости с порошкообразным веществом весом около 30 килограммов, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для изготовления таблеток.

«По имеющимся данным, в лаборатории производилось в среднем 25 тысяч таблеток МДМА в сутки. С целью дальнейшего сбыта наркотики перевозились железнодорожным и воздушным транспортом в различные регионы России», – отмечается в материале.

Оперативники выявили организаторов торговли. Во время обысков в их квартирах нашли свыше 9 килограммов МДМА и метамфетамина, а также 1,5 килограмма гашиша и марихуаны.