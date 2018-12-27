РИАМО - 27 дек. Подмосковные власти продолжат оказывать поддержку волонтерским объединениям и некоммерческим организациям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства. После заседания гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что Подмосковье одним из первых в стране начало внедрять стандарты волонтерской деятельности, личный пример в этой работе показывает губернатор Андрей Воробьев.

«Госсовет был посвящен добровольцам, волонтерству. Президент очень доходчиво донес до нас важность этой работы. Мы выделяем довольно большие ресурсы, чтобы поддержать наши организации», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти Московской области уделяют внимание тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

В начале декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил отличительными знаками волонтеров-активистов и руководителей подмосковных добровольческих организаций. Губернатор отмечал, что Подмосковье всячески поддерживает такие волонтерские организации, как «Юнармия», «Юный спасатель», а также тех добровольцев, кто оказывает поддержку инвалидам и пенсионерам, обучает правилам дорожного движения.

Ранее министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева сообщила, что число волонтеров в Подмосковье с 2017 года выросло более чем в два раза и составляет сейчас около 31 тысячи человек. Одной из мер поддержки добровольческих организаций в регионе является награждение губернаторской премией «Наше Подмосковье».