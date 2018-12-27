РИАМО - 27 дек. Школьники, находящиеся на длительном и тяжелом лечении в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, смогли проверить свои знания по всем предметам в рамках дней самопроверки, сообщил директор школы при Центре имени Димы Рогачева Сергей Шариков.

«Дни самопроверки знаний на основе сервиса «Мои достижения», разработанного Московским центром качества образования, успешно завершились 27 декабря в школе при Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева», – сказал Шариков.

Он уточнил, что дни самопроверки знаний в школе «УчимЗнаем» при Центре имени Димы Рогачева и Российской детской клинической больницы проводились с 17 по 27 декабря. С помощью онлайн-сервиса «Мои достижения» обучающиеся с 1 по 11 класс смогли проверить свои знания по всем предметам школьной программы, а также выполнить задания метапредметных проверочных работ.

Шариков отметил, что мероприятие было нацелено на формирование культуры самопроверки знаний, самооценивания у детей, находящихся на длительном и тяжелом лечении.

«Проверить свои знания пациенты центра смогли по всем школьным дисциплинам, также в сервисе представлены тренажеры по заполнению экзаменационных бланков. Все результаты сохраняются в личном кабинете. Детальная аналитика доступна по каждой пройденной работе и выполненному заданию», – уточнил Шариков.

По словам руководителя Центра независимой диагностики Богдана Легостаева, это вклад свое будущее и данная системная работа будет продолжена.

Наиболее активные участники Дней самопроверки знаний были награждены памятными подарками от Московского центра качества образования.

Благодаря онлайн-сервису «Мои достижения» оценить свои знания каждый школьник может по разным предметам в любое время в любом удобном месте. Для этого необходим компьютер, планшет или мобильный телефон.