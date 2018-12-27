РИАМО - 27 дек. Столичным автолюбителям рекомендовали в вечерний час пик пересесть с машины на метро, а на автомобиле лучше всего выезжать на дороги после 21:00, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения на личных автомобилях. Большое количество людей приехало в Москву за подарками, проходит много праздничных мероприятий – концерты, елки. Уже сейчас движение осложнено, трудно проехать в центре, а также вблизи крупных торговых центров.

«ЦОДД рекомендует сегодня вечером для поездок по городу пользоваться метро – там готовы к приему дополнительных пассажиров. Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время – после 21 часа», – отмечается в сообщении.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в Москве загруженность дорог составляет семь баллов из десяти возможных. По прогнозам, к 15:00 уровень загруженности поднимется до восьми баллов, а к 18:00 – до девяти баллов.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.