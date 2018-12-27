РИАМО - 27 дек. Власти Подмосковья одними из первых в стране начали внедрять стандарты волонтерской деятельности, личный пример в этой работе показывает губернатор региона Андрей Воробьев, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства. После заседания Воробьев отмечал, что подмосковные чиновники продолжат участвовать в волонтерских программах, которые реализуются в регионе.

«Стандарты волонтерства были разработаны в прошлом году. У нас 52 субъекта реализуют стандарты, полностью выполнили только восемь субъектов. Московская область одна из первых присоединилась к внедрению стандартов. Андрей Юрьевич Воробьев поддерживает личным примером, создает меры поддержки, чтобы жители могли участвовать в добровольческих проектах и инициативах», - сказала Чупшева журналистам по итогам заседания Госсовета.

Она отметила, что в Подмосковье волонтерская работа ведется уже много лет.

В начале декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил отличительными знаками волонтеров-активистов и руководителей подмосковных добровольческих организаций. Губернатор отмечал, что Подмосковье всячески поддерживает такие волонтерские организации, как «Юнармия», «Юный спасатель», а также тех добровольцев, кто оказывает поддержку инвалидам и пенсионерам, обучает правилам дорожного движения.

Ранее министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева сообщила, что число волонтеров в Подмосковье с 2017 года выросло более чем в два раза и составляет сейчас около 31 тысячи человек. Одной из мер поддержки добровольческих организаций в регионе является награждение губернаторской премией «Наше Подмосковье».