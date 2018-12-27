РИАМО - 27 дек. Чиновники Подмосковья продолжат участвовать в волонтерских программах, которые реализуются в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства. Российский лидер призвал глав субъектов РФ поддерживать волонтеров, снять все барьеры по работе добровольцев в больницах, хосписах, а также принимать личное участие в волонтерской работе.

«Призыв президента понятен. Какими бы мы занятыми не были, мы участвуем и будем участвовать в волонтерских, общественных программах. И то, что Нюта (Федермессер - ред.) сказала, тоже для нас важно», - сказал Воробьев журналистам.

Ранее руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель и член правления благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер пригласила членов Государственного совета РФ принять участие в волонтерской деятельности в хосписах.