РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что пожелания трех детей в рамках эстафеты «Мечтай со мной» исполнят в кратчайшие сроки.

В четверг в Кремлевском дворце перед заседанием Госсовета по развитию волонтерства губернаторы вслед за президентом РФ Владимиром Путины в рамках эстафеты «Мечтай со мной» сорвали с новогодних елочек бумажные шары с мечтами тяжелобольных детей.

«Три желания две девочки и мальчик адресовали нам. Первое - купить беспроводной микрофон, чтобы девочка могла петь. Второе пожелание связано с тем, что ребенок хочет сняться в фильме или сериале. А третье - это встретиться с группой БИ-2 и певицей Славой. Это все исполнимо», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что желания детей выполнят в кратчайшие сроки.