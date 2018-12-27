РИАМО - 27 дек. В Рузском городском округе проходит работа по установке контейнеров для раздельного сбора мусора, в округ уже привезли 40 новых баков, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон, согласно которому, на территории всех субъектов РФ, в том числе и Московской области, вводится раздельный сбор мусора.

«У нас в округе эту работу будет вести региональный оператор «РТ-Инвест». Работа уже стартовала, вчера привезли 40 новых синих контейнеров для «сухого» мусора. 11 синих баков планируют установить на территории Тучкова. В других населенных пунктах ведется подготовка площадок для последующей установки там синих емкостей», – сообщила исполняющая обязанности главы Рузского городского округа Татьяна Витушева.

По ее словам, раздельный сбор мусора – лучший выбор для обращения с отходами, придуманный на сегодняшний день.

«Убеждена, что это важнейший шаг в вопросе снижения негативного воздействия на окружающую среду», – добавила она.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.